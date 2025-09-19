Cambio de sede para el cierre de la Estudiantina 2025 por pronóstico de lluvias

La Municipalidad de Plaza Huincul informa a la comunidad que, debido al pronóstico de lluvias para esta jornada, la actividad de cierre de la Estudiantina 2025, prevista originalmente en el Club Dinos a las 19:00 hs, será trasladada a las instalaciones del Club Plaza. La decisión busca garantizar el resguardo y la comodidad de los estudiantes y del público asistente.

La jornada de este viernes 19 de septiembre marcará el cierre de una nueva edición de la Estudiantina, que durante ocho días celebró la creatividad, el deporte y el compañerismo de los jóvenes de Plaza Huincul y Cutral Co.

El cronograma de hoy se desarrollará en dos instancias:

14:00 hs : Se llevará a cabo la Corrida Estudiantil , que representa la última prueba competitiva del certamen.

: Se llevará a cabo la , que representa la del certamen. 19:00 hs: En el Club Plaza, tendrá lugar el gran acto de cierre, con la premiación a los cursos ganadores y una fiesta final destinada a los más de mil estudiantes que participaron de las diferentes actividades.

La Estudiantina 2025 fue organizada de manera conjunta entre los municipios de Plaza Huincul y Cutral Co, con el acompañamiento de la cooperativa Copelco, y contó con la participación de 52 cursos de distintas escuelas secundarias de ambas localidades.

Desde el municipio se agradece la comprensión ante el cambio de sede y se invita a toda la comunidad a participar del cierre de esta gran celebración juvenil.