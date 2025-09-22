Búsqueda laboral: La Cooperativa CERSINPAT convoca a Ingeniero/a Industrial para sumarse a su equipo

La Cooperativa de Trabajo CERSINPAT, dedicada a la producción de ladrillos cerámicos, lanzó una convocatoria para incorporar a un/a Ingeniero/a Industrial a su equipo de trabajo.

El perfil buscado tiene como objetivo optimizar los procesos productivos, fortalecer la estrategia comercial y acompañar el crecimiento de la cooperativa en articulación con sus socios y trabajadores.

CERSINPAT es una cooperativa con fuerte arraigo en la comunidad de Cutral Co y busca consolidar su desarrollo mediante la incorporación de perfiles técnicos que aporten a la eficiencia y sustentabilidad de su modelo productivo.

📩 Los interesados pueden enviar su currículum vitae al correo: jefatura_gabinete@municco.gov.ar

Esta convocatoria representa una oportunidad para profesionales comprometidos con el trabajo cooperativo, el desarrollo local y la mejora continua en procesos industriales.