Buscan identificar a conductora que atropelló a un adolescente y se dio a la fuga

Un grave hecho ocurrió en un barrio de la ciudad, donde un adolescente de 14 años que circulaba en bicicleta fue atropellado por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga sin asistirlo.

El episodio tuvo lugar el miércoles alrededor de las 19:30 en la intersección de Lago Espejo y Laguna Las Chaquiras. Según relató la madre del menor, el joven fue embestido por un auto blanco, que sería un Toyota Etios, y tras el impacto la conductora abandonó el lugar.

El adolescente logró regresar a su domicilio por sus propios medios, aunque se encontraba en estado de shock. Afortunadamente, no sufrió heridas de gravedad, aunque sí golpes producto del impacto.

La familia radicó la denuncia y solicita la colaboración de vecinos y vecinas que puedan aportar información para identificar al vehículo involucrado. En ese sentido, piden especialmente revisar cámaras de seguridad domiciliarias de la zona o alrededores.

“Hoy le pasó a mi hijo, pero mañana le puede pasar a otro”, expresó su madre, quien además pidió mayor conciencia al volante, ya que en el sector suelen circular y jugar muchos niños.

Quienes puedan aportar datos pueden comunicarse al 299-586-2059. La información podría ser clave para dar con la persona responsable.