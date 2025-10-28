Buscan Familias Solidarias para acompañar a cuatro hermanos en Neuquén

El gobierno provincial, a través de la Subsecretaría de Familia, lanzó una nueva convocatoria del programa Familias Solidarias para alojar y acompañar de forma transitoria a cuatro hermanos: tres varones de 5, 8 y 9 años y una niña de 11.
La medida responde a una situación de protección excepcional dictada por la Justicia, que busca garantizar a los niños un entorno familiar mientras se resuelve su situación legal.
Desde el programa recordaron que se trata de un cuidado temporal, sin posibilidad de adopción, y que las familias solidarias cumplen un rol clave en el acompañamiento y contención afectiva.
Las personas interesadas pueden inscribirse en familiassolidarias.neuquen.gov.ar, o comunicarse por WhatsApp al 2994 127862 o por correo a equiposeleccion@neuquen.gov.ar.