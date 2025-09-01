Brutal ataque en una plaza: dos detenidos por apuñalar a un vecino en Huincul

Dos personas fueron detenidas y acusadas por haber apuñalado a un hombre en plena vía pública, en una plaza del barrio Otaño de Plaza Huincul. La fiscal del caso, Gabriela Macaya, formuló cargos contra M. M. A. y L. A., quien es hija de la pareja de la víctima.

El hecho ocurrió el pasado viernes cerca de las 18:15, frente a un jardín de infantes y ante numerosos testigos. Según describió la fiscal, la víctima se encontraba sentada en un banco cuando ambos imputados lo abordaron con armas blancas y le provocaron múltiples heridas en distintas partes del cuerpo, comprometiendo órganos vitales.

El hombre sobrevivió gracias a la rápida asistencia médica: ingresó al hospital con un hemo-neumotórax y hemorragia abdominal, lesiones que fueron controladas mediante una cirugía que permitió estabilizar su función respiratoria.

La fiscalía calificó los hechos como homicidio en grado de tentativa, en carácter de coautores, conforme a los artículos 79, 42 y 45 del Código Penal. “El dolo está dado por la multiplicidad de lesiones en zonas vitales y las complicaciones médicas que pusieron en riesgo la vida de la víctima. La muerte no se produjo por causas ajenas a la voluntad de los imputados”, explicó Macaya.

Tras la formulación de cargos, la fiscal solicitó prisión preventiva por dos meses para ambos acusados, al señalar riesgo de entorpecimiento de la investigación y temor entre los testigos. El juez de garantías Ignacio Pombo avaló las imputaciones y coincidió en la necesidad de una medida de coerción, pero la dictó inicialmente por cinco días. Cumplido ese plazo, se realizará una nueva audiencia para evaluar la posibilidad de que los imputados cumplan una detención domiciliaria.