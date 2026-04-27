BPN destinó $60 millones para fortalecer la prevención y combate de incendios en la Patagonia

El Banco Provincia del Neuquén (BPN) realizó un aporte de 60 millones de pesos a la Fundación para la Conservación de Tierras Patagónicas con el objetivo de reforzar las tareas de prevención y combate de incendios forestales y rurales en la región.

La contribución se enmarca en las políticas de sustentabilidad y responsabilidad social empresaria de la entidad, y fue gestionada a través de su Área de Sustentabilidad.

Los fondos estarán destinados a acompañar el trabajo que la Fundación lleva adelante dentro del Programa Manejo del Fuego, dependiente de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos de la provincia. En este sentido, se busca fortalecer las capacidades de prevención, control y respuesta ante incendios.

La Fundación mantiene un trabajo articulado con el Estado provincial y cumple un rol clave en la protección de los ecosistemas patagónicos, mediante la capacitación de brigadas especializadas que operan en distintos puntos de la región.

Con esta iniciativa, el BPN reafirma su compromiso con el cuidado del ambiente, el desarrollo sostenible y la gestión integral del riesgo en Neuquén y la Patagonia.