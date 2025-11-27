Bomberos de la comarca se unieron para combatir el incendio forestal en el norte de Neuquén

Bomberos de distintos cuarteles de la región centro se movilizaron este viernes hacia la zona norte de Neuquén para reforzar el combate contra los incendios forestales que afectan el área de Loncopué.

En diálogo con este medio, Darío Campos, jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de Cutral Co, informó que durante la mañana partió una dotación integrada por 12 bomberos, provenientes de Cutral Co, Plaza Huincul, Rincón de los Sauces, Añelo y Mariano Moreno, con el objetivo de sumarse a las tareas de control y contención del fuego.

Campos detalló que en la zona “hay varios focos activos”, aunque uno de ellos ya fue contenido. El grupo de bomberos de la comarca fue asignado a la localidad de Ranquilón, donde trabajarán en el combate directo de las llamas y posteriormente en las labores de enfriamiento para evitar la reactivación del incendio.

Finalmente, el jefe del cuartel llevó tranquilidad a las familias:

“Queremos informar que estamos bien y nos comunicaremos ante cualquier novedad”, aseguró.