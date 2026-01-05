Bomberos de Cutral Co informaron sobre las intervenciones realizadas durante el fin de semana

El jefe del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cutral Co, Darío Campos, brindó detalles sobre el trabajo realizado durante el último fin de semana, marcado por un importante siniestro ocurrido en la zona de Colonia 2 de Abril.

Según explicó, el cuartel fue alertado por un incendio que afectó a cuatro vehículos, los cuales se encontraban ardiendo en llamas al momento de la llegada de las dotaciones. A pesar del rápido accionar de los bomberos, los rodados sufrieron daños totales. Campos indicó que podría tratarse de un hecho intencional, aunque la causa del incendio continúa bajo investigación y será determinada a través de las pericias correspondientes.

En relación a la fuerte explosión que vecinos de la ciudad aseguraron haber escuchado, el jefe de Bomberos aclaró que el cuartel no recibió ningún llamado ni requerimiento por ese episodio. Por ese motivo, no se cuenta con información oficial sobre el origen del ruido denunciado.

Desde Bomberos Voluntarios reiteraron la importancia de dar aviso inmediato ante cualquier emergencia para permitir una intervención rápida y efectiva.