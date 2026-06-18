Bomberos de Cutral Co difundieron una alerta nacional por la pérdida de material radiactivo

El Cuartel de Bomberos Voluntarios de Cutral Co informó sobre una alerta emitida a nivel nacional tras la desaparición de una cápsula con material radiactivo utilizada para calibrar equipos de medicina nuclear en una clínica de Rosario, provincia de Santa Fe.

El jefe del cuartel, Darío Campos, explicó que el elemento extraviado contiene una sustancia que emite radiación de forma constante, por lo que se activaron protocolos de seguridad en todo el país y se notificó a fuerzas de seguridad, organismos especializados y cuarteles de bomberos.

Aunque el hecho ocurrió a cientos de kilómetros de la comarca petrolera, Campos señaló que la difusión de la información busca prevenir riesgos en caso de que el objeto aparezca en otra región. En ese sentido, recomendó a la población no manipular ningún recipiente sospechoso con señales de material radiactivo y dar aviso inmediato a Bomberos o a la Policía.

Desde la Autoridad Regulatoria Nuclear se trabaja en la búsqueda de la cápsula, cuya manipulación inadecuada podría representar un grave riesgo para la salud de las personas y el ambiente.

Las autoridades insistieron en que no existe motivo para generar alarma, pero sí remarcaron la importancia de actuar con precaución y reportar cualquier hallazgo que coincida con las características difundidas en la alerta nacional.