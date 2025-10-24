Bomberos Cutral Co celebró su 54° aniversario con un emotivo acto

El Cuartel de Bomberos Voluntarios de Cutral Co celebró su 54° aniversario con un acto protocolar que contó con la presencia del intendente y presidente del cuartel, Ramón Rioseco.

Durante la ceremonia, se destacó el compromiso y la labor de los bomberos que día a día trabajan al servicio de la comunidad. En diálogo con la prensa, el jefe Guido Contreras expresó su satisfacción por la nueva unidad incorporada al cuerpo, y resaltó el permanente acompañamiento del intendente en cada decisión institucional.

“Estamos muy contentos por la nueva unidad que obtuvimos y por el apoyo constante que recibimos. Eso nos permite seguir creciendo y mejorando nuestro servicio”, señaló Contreras.

El aniversario fue una oportunidad para reafirmar el espíritu solidario y el compromiso que caracteriza a los bomberos voluntarios de Cutral Co, símbolo de entrega y vocación de servicio en la comunidad.