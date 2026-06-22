Bomberos advierten por monóxido de carbono y piden extremar cuidados en la previa del invierno

El jefe del Cuartel de Bomberos de Cutral Co, Darío Campos, brindó recomendaciones clave para la comunidad tras un reciente incendio ocurrido en la ciudad y en la antesala de la temporada invernal, donde aumentan los riesgos por intoxicación con monóxido de carbono.

El siniestro se registró durante la madrugada en una vivienda de calle Pernisek, donde un incendio que se habría iniciado en un vehículo terminó propagándose hacia una casa y un departamento. El hecho dejó importantes daños materiales y una persona debió ser asistida tras desmayarse por inhalación de humo.

Campos explicó que el trabajo de los bomberos incluyó el rescate de una persona atrapada y la intervención para evitar la propagación del fuego. En ese contexto, señaló que la rápida acción del personal evitó consecuencias aún más graves.

Más allá del hecho, el jefe bomberil remarcó la importancia de reforzar las medidas de prevención en esta época del año, especialmente en relación al uso de sistemas de calefacción.

Advirtió que el monóxido de carbono es “un enemigo silencioso” y recordó que los principales síntomas de intoxicación son mareos, náuseas, dolor de cabeza y sensación de frío, lo que muchas veces lleva a las personas a cerrar los ambientes o aumentar la calefacción, agravando la situación.

Entre las recomendaciones, insistió en ventilar los ambientes, evitar el uso de hornos u hornallas para calefaccionar, no secar ropa en espacios cerrados y revisar periódicamente estufas y artefactos a gas, idealmente antes del invierno.

También pidió utilizar equipos certificados y evitar instalaciones precarias o adulteradas, ya que pueden generar situaciones de alto riesgo, especialmente en viviendas con niños o personas mayores.

Finalmente, Campos recordó que en emergencias los tiempos de respuesta pueden variar según la ubicación y la demanda del servicio, y solicitó comprensión a los vecinos, destacando el trabajo coordinado de guardia, cuartel y desplazamiento de autobombas en condiciones complejas.

El funcionario remarcó que la prevención es fundamental para evitar tragedias, recordando que en la región se han registrado casos graves vinculados al monóxido de carbono en años anteriores.