Beroiza trabaja contra reloj para completar el gigante homenaje a Lionel Messi

La monumental estatua de Lionel Messi que se construye en Cutral Co avanza hacia su etapa final y ya genera expectativa entre vecinos y visitantes. El escultor Aldo Beroiza, responsable de la obra, confirmó que en las próximas jornadas arribarán nuevas piezas para continuar con el montaje del homenaje al capitán de la Selección Argentina.

Durante una recorrida por el lugar, Beroiza explicó que el proyecto demandó meses de trabajo y la participación de numerosos técnicos, soldadores y colaboradores. Además, señaló que debieron realizar ajustes estructurales debido al peso de algunas partes de la escultura, especialmente el brazo que sostiene la Copa del Mundo.

El artista destacó que la obra ya supera las 40 toneladas y reconoció sentirse nervioso y expectante ante los desafíos que implica el armado de una estructura de semejante magnitud.

Si bien todavía no hay una fecha confirmada para la inauguración, el escultor expresó su deseo de que el acto se concrete durante el próximo Mundial y que pueda contar con la presencia de algún representante de la Selección Argentina.

La obra también despierta el entusiasmo de los vecinos. Durante la jornada, un matrimonio de Plaza Huincul que visitó el lugar calificó la escultura como “emocionante” y destacó que el homenaje no solo reconoce al futbolista, sino también los valores que representa Lionel Messi dentro y fuera de la cancha.