Bastián, un bebé de un año y medio, necesita ayuda para afrontar una compleja intervención

Una familia de Cutral Co atraviesa un difícil momento luego de que Bastián, un bebé de un año y medio, fuera diagnosticado con un tumor cerebral.

Según relató su mamá, Camila, el cuadro comenzó con fiebre, vómitos y síntomas que inicialmente parecían corresponder a una enfermedad viral. Tras un rápido empeoramiento, el pequeño fue llevado a una consulta médica y posteriormente trasladado a Neuquén, donde finalmente detectaron el tumor.

Bastián permanece internado y, según explicó su mamá, ya le realizaron un drenaje para aliviar la presión provocada por la acumulación de líquido en el cerebro. Ahora necesita avanzar con estudios y una biopsia para determinar las características del tumor, además de la intervención que definan los especialistas.

La familia atraviesa además dificultades con la cobertura médica. Camila explicó que están realizando gestiones ante OSFATLyF e Instituto, mientras aguardan una respuesta que permita avanzar rápidamente con los tratamientos.

Ante la urgencia, sus padres iniciaron una colecta para afrontar los primeros gastos. La biopsia tendría un costo aproximado de $20 millones, según informó la familia.

Quienes quieran colaborar pueden hacerlo mediante Mercado Pago:

Alias: suma.agrupa.asoma.mp

Titular: Camila Ayelén Milagros Aguirre

La familia pidió acompañamiento y difusión para poder reunir los fondos necesarios y avanzar cuanto antes con el tratamiento de Bastián.