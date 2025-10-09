Barrio Otaño: frustran intento de robo y denuncian a un reincidente con domiciliaria

Vecinos del barrio Otaño expresaron su preocupación tras registrar un nuevo intento de entradera en la zona. En imágenes aportadas por frentistas, se observa a dos personas intentando ingresar a una vivienda. Uno de los implicados, según informaron, cumple prisión domiciliaria, pero aun así continúa vinculado a hechos delictivos.

El intento de robo no se concretó gracias a la intervención de los perros del domicilio, que ahuyentaron a los intrusos antes de que pudieran ingresar.

Ante estos hechos, los vecinos pidieron a la comunidad extremar precauciones y reclamaron mayor presencia policial en el barrio para prevenir futuros intentos de robo.