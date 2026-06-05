Avanzan las obras de servicios en el barrio Cono de Seguridad y prevén completar conexiones en julio

Los vecinos del barrio Cono de Seguridad podrían contar en las próximas semanas con la totalidad de los servicios básicos, gracias al avance de las obras de infraestructura y a una ordenanza que contempla importantes reducciones en los costos de conexión para familias de bajos recursos.

Así lo informó el presidente del barrio, Ángel Díaz, quien explicó que ya se realizaron 21 encuestas socioeconómicas para determinar los beneficios que recibirán los vecinos. Según detalló, algunas familias accederán a descuentos del 50%, mientras que otras podrán obtener una cobertura del 100% de los costos de conexión a los servicios.

En cuanto a la infraestructura, indicó que la red de agua ya alcanza a todas las calles del sector. Respecto a las cloacas, solo falta completar una calle de la barriada, mientras que la red de gas alcanza al 90% del barrio.

Díaz estimó que para mediados de julio la totalidad de los vecinos podría estar conectada a la red cloacal, mientras que el avance del gas alcanzaría cerca del 70%. Además, esperan el inicio de la obra de asfalto sobre calle Río Agrio, lo que permitiría completar las principales intervenciones municipales en el sector.

Por otra parte, el dirigente barrial destacó que la comisión trabaja en el acondicionamiento del terreno destinado a la futura sede vecinal, donde proyectan instalar una cancha y espacios recreativos para comenzar a desarrollar actividades deportivas y comunitarias.