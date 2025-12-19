Avanza la planificación del Parque Industrial Provincial de Plaza Huincul

La Provincia del Neuquén dio un nuevo paso en la planificación de sus parques industriales con la apertura de sobres de los concursos de antecedentes para la elaboración de los proyectos ejecutivos y master plans, entre ellos el correspondiente al Parque Industrial Provincial de Plaza Huincul.

El proceso, impulsado por la subsecretaría de Industria y Modernización, contó con ocho propuestas presentadas para Plaza Huincul, lo que marca un fuerte interés en el desarrollo productivo de la localidad. La iniciativa forma parte del plan provincial de fortalecimiento de la infraestructura industrial, orientado a promover un crecimiento equilibrado, sostenible y con identidad local.

Los proyectos definirán lineamientos técnicos, ambientales y urbanísticos, y tendrán un plazo de ejecución de 180 días. En este marco, el intendente Claudio Larraza destacó la importancia estratégica de Plaza Huincul para el desarrollo industrial y la generación de inversiones y empleo genuino.

Desde el gobierno provincial remarcaron que estos avances permitirán ordenar el crecimiento, mejorar la provisión de servicios y acompañar la instalación de nuevas empresas, consolidando a Plaza Huincul como un punto clave dentro del entramado productivo neuquino.