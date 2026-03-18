Avanza la pavimentación en Barrio Unión y anuncian nuevos proyectos urbanos

El intendente de Ramón Rioseco supervisó los trabajos de asfalto que se ejecutan en el Barrio Unión, donde este martes recorrió la intersección de calles Irigoyen y Angelelli. La obra contempla un total de 6.800 metros cuadrados de pavimentación.

Durante la recorrida, el jefe comunal estuvo acompañado por el secretario de Obras Públicas, Henry Torrico, y la presidenta barrial, Natalia Estrada.

En ese contexto, Rioseco destacó la relevancia de este tipo de intervenciones para el crecimiento de la ciudad. “Sentirse incluido es muy importante, por eso estamos trabajando en la pavimentación. Además, vamos a construir una plaza temática que será para todos los vecinos. Es una zona que ha crecido mucho. La idea es avanzar en bloque: hoy estamos en Unión, luego seguiremos en Progreso y más adelante en Brentana, para completar el asfalto”, señaló.

Por su parte, Estrada expresó su satisfacción por el avance de las obras en el sector sur: “Es una gran alegría que se esté asfaltando todo este sector. Los vecinos lo necesitaban, por eso estamos felices y agradecidos con el intendente”.