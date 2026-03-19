Avanza la obra de la plaza “El Verde” en el barrio 25 de Mayo de Cutral Co

Tras años de abandono y reiterados reclamos de vecinos, comenzó a tomar forma la obra de remodelación de la plaza “El Verde”, ubicada en el barrio 25 de Mayo de Cutral Co.

El espacio, que había sido mencionado por el intendente en su discurso del pasado 1° de marzo, muestra ahora un importante movimiento de trabajos, con operarios avanzando en distintos sectores del predio, delimitado por calles como Los Álamos, Los Groselleros, Los Retamos y Los Fresnos.

En el lugar se pudo observar que gran parte de la estructura original fue retirada: cordones antiguos, pérgolas y otros elementos fueron desmontados como parte de la renovación integral. Los juegos infantiles, en tanto, fueron reubicados en el centro de la plaza, aparentemente para su resguardo hasta la finalización de la obra.

Uno de los aspectos que más llamó la atención es la construcción de una amplia platea central, de dimensiones superiores a las habituales en este tipo de espacios públicos. Si bien no hay información oficial confirmada, se estima que podría destinarse a actividades recreativas o deportivas, como canchas multipropósito.

Además, ya se delinean nuevos senderos con formas curvas, lo que anticipa un diseño moderno para el paseo. También se registró la presencia de baños químicos para el personal, lo que confirma que los trabajos se encuentran en plena ejecución.

El sector cuenta con una importante arboleda de distintas especies, lo que permitirá conservar espacios de sombra y potenciar el atractivo del lugar una vez finalizada la obra, sumado a la futura instalación de césped e iluminación.

Si bien aún no hay precisiones sobre los plazos de finalización, los vecinos destacan el reinicio de los trabajos luego de un período sin actividad visible. Se espera que en los próximos días haya información oficial por parte de la Secretaría de Obras Públicas sobre el proyecto y su avance.

La recuperación de la plaza “El Verde” representa una intervención clave para el barrio, que busca recuperar un espacio emblemático y transformarlo en un punto de encuentro para toda la comunidad.