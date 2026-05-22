Avanza la construcción de la gigantesca estatua de Messi en Cutral Co

La futura estatua de Lionel Messi en Cutral Co continúa tomando forma y ya comenzó a generar sorpresa entre vecinos y visitantes que pasan por el sector para observar el avance de la obra y tomarse fotografías.

Durante la jornada de ayer fue montada una nueva parte de la estructura y actualmente los trabajadores realizan tareas de soldadura en la zona superior. Según se informó, en los próximos días se colocarán el brazo con la Copa del Mundo y posteriormente la cabeza, completando así la monumental escultura.

La obra promete convertirse en la estatua de Messi más grande del mundo, superando incluso a la instalada en India por unos cinco metros de altura. La intención es inaugurarla antes del inicio del próximo Mundial.

Uno de los detalles que más llamó la atención en las últimas horas es la posición de la figura. Observando la estructura metálica y la ubicación de las piernas y los botines, todo indica que Messi estará representado de rodillas, en una pose relacionada con los festejos de la obtención de la Copa del Mundo.

Además del impacto visual de la estatua, también avanza el trabajo de ornamentación en el predio, donde ya fueron colocadas plantas y espacios verdes que transforman el lugar en un nuevo atractivo turístico para la ciudad.

Durante la transmisión radial, surgió incluso el debate sobre el enorme alcance mundial que podría tener la obra si alguna vez Lionel Messi o algún integrante de su familia visitara el lugar y compartiera imágenes en redes sociales. El futbolista argentino cuenta actualmente con más de 500 millones de seguidores en Instagram, lo que convertiría cualquier publicación en una promoción internacional inmediata para Cutral Co.

Vecinos que circulan por el sector ya comenzaron a detenerse para observar el avance de la obra, que poco a poco se transforma en uno de los proyectos más llamativos y comentados de la comarca petrolera.