Avanza la ampliación de la planta cloacal que beneficiará a Plaza Huincul y Cutral Co

La obra de ampliación de la Planta de Efluentes Cloacales de Plaza Huincul y Cutral Co avanza a buen ritmo y se estima que estará finalizada hacia fines de 2026. Actualmente, los trabajos presentan un 60% de ejecución y se desarrollan en el predio del EPAS, ubicado en la Zona de Chacras.

El intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza, recorrió el avance de la obra y destacó la importancia del proyecto para el crecimiento de ambas ciudades. Señaló que la ampliación permitirá seguir conectando barrios al servicio cloacal y mejorar la calidad de vida de los vecinos, especialmente en sectores históricamente postergados.

La nueva infraestructura fue diseñada para cubrir la demanda de entre 110 y 120 mil habitantes durante los próximos 20 a 30 años. Además de ampliar la capacidad de tratamiento de efluentes, la obra incorporará tecnología adaptada a las normativas ambientales vigentes y optimizará el funcionamiento de los colectores cloacales Norte y Sur.

Otro de los objetivos del proyecto es potenciar el tratamiento y reutilización del agua para sistemas de riego y actividades productivas en la Comarca Petrolera.