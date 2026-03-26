Autoridades del natatorio municipal respondieron a reclamos y destacaron el uso masivo del espacio

Desde el Natatorio Municipal de Cutral Co, autoridades brindaron su versión tras los reclamos realizados por un grupo de usuarias, quienes habían manifestado distintas falencias en el funcionamiento del espacio. En diálogo con la prensa, el director Emiliano Ramírez y el secretario de Deportes y Juventud, Juan Pablo Churrarin, ofrecieron aclaraciones y remarcaron el trabajo que se lleva adelante diariamente.

Según detallaron, el natatorio recibe alrededor de 1.200 personas por día en distintos turnos y actividades, que van desde clases para niños hasta propuestas para adultos mayores, hidroterapia y convenios con instituciones. “Es un lugar de encuentro y socialización muy importante para la comunidad”, sostuvo Churrarin.

En ese sentido, destacaron las inversiones realizadas por el Municipio, como tareas de mantenimiento, pintura, mejoras en calefacción y reacondicionamiento general del edificio. Además, subrayaron que el costo de la cuota es accesible en comparación con espacios privados, y que existen importantes descuentos, como el 75% para jubilados, pensionados y personas con discapacidad.

Respecto a los cuestionamientos por el estado de las instalaciones, Ramírez explicó que muchos de los daños detectados responden a hechos de vandalismo. “Nos encontramos con puertas rotas o llaves de luz dañadas. Todo se repara, pero no siempre se puede hacer de inmediato, ya que el natatorio funciona de 6 a 23 horas y los trabajos deben realizarse en momentos específicos”, indicó.

También se refirió a las críticas sobre la temperatura del agua, aclarando que se mantiene dentro de los parámetros adecuados para las distintas actividades. “El rango óptimo es de 28 a 30 grados. Actualmente está en 29,5. No puede ser más alta porque conviven actividades como natación e hidroterapia”, explicó. Además, señaló que eventuales descensos de temperatura pueden darse por tareas de limpieza y recambio de agua.

En cuanto a un episodio puntual mencionado por usuarias, donde se habría observado una paloma dentro del predio, el director lo calificó como un hecho aislado que fue resuelto rápidamente por el personal.

Por otra parte, anunciaron que el natatorio será sede de un importante evento deportivo este fin de semana, con la participación de cerca de 190 competidores de toda la provincia en el marco de un torneo infantojuvenil clasificatorio.

Finalmente, ambas autoridades coincidieron en la necesidad de que la comunidad acompañe el cuidado del espacio. “Es una inversión pública muy importante que debemos defender entre todos. Siempre hay cosas para mejorar, pero el esfuerzo es constante”, concluyeron.