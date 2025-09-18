Atropellaron a una ciclista en Plaza Huincul

Una mujer que circulaba en bicicleta resultó herida este jueves tras ser embestida por un vehículo en la intersección de las calles Miralles y 1° de Mayo.

Según testigos, la ciclista fue impactada por una Ford Ecosport mientras se desplazaba por la zona. Personal de seguridad acudió rápidamente al lugar y solicitó una ambulancia, que trasladó a la mujer al hospital local para su atención médica.

Efectivos de la Policía de la Provincia se encuentran trabajando en el sitio del siniestro para realizar las pericias correspondientes y determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Hasta el momento, no se informó el estado de salud de la persona lesionada ni la identidad de los involucrados.