ATEN reclama una mesa interministerial urgente por las amenazas en escuelas

La dirigente provincial de ATEN, Marisabel Granda, reiteró el pedido de una reunión interministerial urgente para abordar la creciente preocupación por amenazas en establecimientos educativos, situación que comenzó la semana pasada en Cutral Co con un caso en la EPET N°1.

Granda señaló que las comunidades educativas se encuentran en estado de alerta y que, si bien las escuelas vienen realizando acciones institucionales, “no pueden resolver solas un problema que tiene origen social”. En ese sentido, remarcó la necesidad de políticas públicas integrales que incluyan a otros organismos del Estado y contemplen el acompañamiento de niños, niñas y adolescentes en contextos de vulnerabilidad.

Desde ATEN cuestionaron la falta de respuesta del Gobierno provincial al pedido de reunión y advirtieron que las medidas difundidas hasta el momento, centradas en lo punitivo, no abordan el problema de fondo. “No estamos de acuerdo con la judicialización, porque genera estigmatización y no resuelve la situación”, afirmó.

Además, destacó la importancia de fortalecer espacios de participación estudiantil y promover instancias de formación y diálogo dentro de las escuelas. En paralelo, aclaró que no hay un paro provincial docente, sino una medida “inorgánica” impulsada por una seccional de Neuquén capital, sin aval de la conducción provincial.

El conflicto continúa generando preocupación en la comunidad educativa, mientras se espera una respuesta oficial que articule acciones concretas para prevenir y abordar este tipo de temas que preocupan a la comunidad.