ATEN pidió un abordaje integral tras el hecho ocurrido en el CPEM 6

La secretaria de Prensa de ATEN Provincial, Marisabel Granda, aseguró que el episodio ocurrido en el CPEM N.º 6 de Cutral Co, donde un estudiante resultó herido por un disparo, es un hecho de extrema gravedad que debe analizarse más allá de la aplicación de protocolos de emergencia.

La dirigente sostuvo que, si bien es fundamental contar con medidas para actuar durante una crisis, también es necesario preguntarse por las causas que llevaron a que un adolescente ingresara un arma a la escuela. En ese sentido, reclamó políticas públicas destinadas a las juventudes, mayor trabajo articulado entre los distintos organismos del Estado y el fortalecimiento de los equipos interdisciplinarios en los establecimientos educativos.

Granda recordó que ATEN viene solicitando desde hace meses la conformación de una mesa interministerial para abordar las situaciones de violencia en las escuelas y remarcó que “la escuela sola no puede resolver todos los problemas sociales”.

Además, destacó la importancia de trabajar junto a las familias y la comunidad educativa para prevenir situaciones de violencia, bullying y exclusión, al tiempo que advirtió que la respuesta no puede limitarse a medidas de seguridad o controles de ingreso, sino que debe incluir contención, acompañamiento y políticas de prevención para niños, niñas y adolescentes.