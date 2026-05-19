ATEN denunció problemas con licencias docentes y advirtió posibles medidas de fuerza

La secretaria general de ATEN, Fanny Mansilla, expresó preocupación por distintas problemáticas que atraviesan las escuelas neuquinas, entre ellas las demoras en la auditoría de licencias médicas, situaciones de violencia hacia docentes y conflictos administrativos que afectan el normal dictado de clases.

La dirigente señaló que actualmente existen inconvenientes con el sistema de control de licencias cortas, lo que impide designar suplentes cuando un docente se enferma por pocos días. Según explicó, esto genera horas libres y cursos sin clases en distintas localidades, entre ellas Cutral Co y Plaza Huincul.

Mansilla aseguró que desde el gremio también denunciaron situaciones de maltrato hacia docentes que atraviesan enfermedades graves o deben solicitar licencias por tratamientos médicos prolongados. Además, reclamó respuestas del Consejo Provincial de Educación por temas pendientes vinculados al transporte docente, la ruralidad y el funcionamiento de programas educativos.

En otro tramo de la entrevista, la titular de ATEN se refirió al juicio que comenzará el próximo 27 de mayo por la agresión sufrida por dos directivas de una institución educativa de Neuquén, y remarcó que “la violencia no puede ser la forma de resolver conflictos”.

Finalmente, desde el sindicato advirtieron que, si no obtienen respuestas a los reclamos planteados, podrían avanzar con medidas de fuerza en toda la provincia.