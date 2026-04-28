ATE nacional defiende elecciones en Plaza Huincul y niega irregularidades

De cara a las elecciones de junta interna previstas para los primeros días de junio en la Municipalidad de Plaza Huincul, desde la Junta Electoral Nacional de ATE rechazaron las acusaciones de ilegalidad planteadas por la conducción provincial.

Ana María Pavón, delegada de la Junta Electoral, aseguró que la convocatoria responde a reiterados pedidos de los trabajadores municipales, quienes —según indicó— reclamaban desde el año pasado la conformación de una representación sindical sin obtener respuestas de la seccional ni del nivel provincial.

En ese sentido, explicó que ante la falta de acción local, el reclamo escaló al Consejo Directivo Nacional, que resolvió avanzar con el proceso eleccionario en base al estatuto sindical. “Los trabajadores tienen derecho a elegir a sus representantes y la elección se va a realizar”, afirmó.

Pavón sostuvo además que actualmente no existe una junta interna activa en Plaza Huincul, lo que justifica la convocatoria, y remarcó que el proceso cuenta con aval nacional. También señaló que cualquier impugnación deberá ser presentada ante la propia Junta Electoral.

El conflicto refleja la interna entre la conducción provincial y nacional de ATE, mientras se mantiene la incertidumbre sobre la validez del proceso que será, en última instancia, definido en el ámbito legal.