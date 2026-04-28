ATE local rechaza convocatoria a elecciones en Plaza Huincul y denuncia irregularidades

El secretario general de ATE seccional Cutral Co–Plaza Huincul, Néstor Rodríguez, cuestionó la convocatoria a elecciones de junta interna en la Municipalidad de Plaza Huincul, impulsada por el Consejo Directivo Nacional, y aseguró que es “ilegal” y no respeta los mecanismos estatutarios.

Según explicó, desde la seccional intentaron impugnar el proceso ante la Secretaría de Trabajo, pero denunciaron trabas administrativas y señalaron que la elección “ya estaba armada”. Además, indicaron que la convocatoria no contó con el aval provincial, requisito que consideran fundamental.

Rodríguez sostuvo que no se oponen a la elección, pero reclaman que se realice de manera transparente y con participación de todas las listas. En ese sentido, propuso reprogramar el proceso para garantizar igualdad de condiciones.

El conflicto se enmarca en la interna sindical entre la conducción provincial, encabezada por Carlos Quintriqueo, y la conducción nacional de ATE, lo que —según advirtieron— termina afectando a los trabajadores municipales.