ATE impulsa un proyecto de “pasividad anticipada” para reparar aportes faltantes de trabajadores estatales

El secretario general de ATE Neuquén, Carlos Quintriquio, presentó un proyecto de ley de “pasividad anticipada” que busca dar respuesta a una problemática histórica de trabajadores estatales que prestaron servicios en condiciones irregulares durante la década del 90.

La iniciativa apunta a aquellos empleados que, antes de ser regularizados en 2007 con la implementación de convenios colectivos, trabajaron bajo modalidades precarias —como los planes 21-28 en la provincia o 18-21 en la comarca— sin realizar aportes jubilatorios. Si bien hoy muchos de ellos cuentan con la edad para jubilarse, no reúnen los años de aportes necesarios, lo que les impide acceder al beneficio.

“Hay compañeros que superan ampliamente la edad jubilatoria, pero no pueden retirarse porque el Estado no hizo los aportes en su momento”, explicó Quintriquio. Como ejemplo, mencionó casos de trabajadores de más de 70 años que continúan en funciones pese a no estar en condiciones.

El proyecto propone que el Estado provincial otorgue una especie de retiro anticipado: los trabajadores dejarían de prestar servicios, pero continuarían percibiendo el total de sus haberes mientras se completan los años de aportes requeridos para la jubilación. Durante ese período, además, seguirían aportando al sistema previsional.

Desde ATE remarcan que no se trata de una jubilación anticipada que impacte en la caja previsional, sino de una medida de reparación por los años en los que el propio Estado mantuvo a estos empleados en condiciones informales.

Según estimaciones del gremio, el universo alcanzado ronda los 3.000 trabajadores, aunque podría ser menor actualmente debido a fallecimientos u otras situaciones de salud.

El proyecto ya tomó estado parlamentario en la Legislatura y, de acuerdo a Quintriquio, cuenta con el compromiso de distintos bloques para avanzar en su tratamiento en comisión. Entre los dirigentes que manifestaron acompañamiento se encuentran Oscar Parrilli, Darío Martínez y legisladores del MPN como César Gass, entre otros.

En cuanto a su alcance, el dirigente aclaró que la propuesta es exclusiva para trabajadores del Estado provincial y no incluye a empleados municipales que actualmente se desempeñan bajo modalidades precarias, como los denominados “plus”. En esos casos, sostuvo, la solución dependerá de la voluntad política de cada intendente.

Por último, Quintriquio confirmó que mantuvo recientemente un encuentro con Marcelo Rucci, donde dialogaron sobre la situación política y económica de la provincia, el impacto de Vaca Muerta y los desafíos laborales que enfrenta Neuquén ante la creciente demanda de empleo.