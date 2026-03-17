Atardecer, vino y música: invitan a celebrar la Vendimia 2026 en la Bodega Agua de Fuego

La ciudad de Cutral Co se prepara para vivir una nueva edición de la Vendimia junto al aniversario 2026 de la bodega Bodega Cutral Co Agua de Fuego, en una propuesta que combina naturaleza, gastronomía y espectáculos en vivo.

El evento se realizará el sábado 28 de marzo, de 17 a 00 horas, en el predio del viñedo, donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de una jornada pensada para compartir y vivir una experiencia diferente al aire libre.

La celebración incluirá música en vivo, degustación de vinos, propuestas culinarias y diversas actividades en el viñedo, todo enmarcado en el paisaje característico de la región y el atardecer patagónico.

Las entradas ya se encuentran disponibles y pueden adquirirse en la Caja Municipal o de manera online a través del siguiente enlace: https://mpago.la/2qhDe5C. También existe la opción de compra mediante el código QR presente en el flyer oficial.

Desde la organización extendieron la invitación a toda la comunidad para ser parte de esta propuesta que busca poner en valor la producción local y generar un espacio de encuentro en torno al vino y la cultura.