Asistieron a un hombre que se descompensó en plena vía pública en Plaza Huincul

Un hombre mayor fue asistido este miércoles tras descompensarse sobre la avenida Keidel, en Plaza Huincul, a pocos metros de la farmacia ubicada en el límite con Cutral Co.

Según testigos, la persona se desvaneció justo antes de subir a su vehículo, lo que generó preocupación entre quienes transitaban por la zona. De inmediato, vecinos y automovilistas se acercaron para brindarle asistencia y dar aviso a los servicios de emergencia.

Minutos después arribó una ambulancia, que intervino rápidamente para asistir al hombre. Si bien se desconocen las causas de la descompensación, se informó que al momento de ser trasladado ya había recuperado el conocimiento.

El hecho generó un momento de tensión en el sector, aunque la rápida respuesta permitió controlar la situación. Se aguarda información oficial sobre su estado de salud.