Arrojaron una bomba molotov en el barrio Libertador San Martín

Vecinos del barrio Libertador San Martín vivieron momentos de tensión durante la tarde de ayer, martes, cuando desconocidos arrojaron una bomba molotov en el ingreso a un departamento de la barriada.

Según relató una vecina, tras el estallido se produjeron tres explosiones que generaron un importante despliegue de humo en el edificio. Como consecuencia, cuatro niños quedaron atrapados en el segundo piso, afectados por la humareda.

“Fue muy angustiante, nadie salió a colaborar. Solo pedimos rápido la presencia de bomberos”, expresó María, vecina del lugar, quien se mostró preocupada por la creciente inseguridad en el barrio.

Tras la intervención de los bomberos, se debió interrumpir el suministro eléctrico en todo el edificio por cuestiones de seguridad. Afortunadamente, los menores fueron rescatados sin heridas de gravedad.

El hecho causó gran conmoción entre los vecinos, quienes reclaman mayor presencia policial y medidas que garanticen la seguridad en la zona.

