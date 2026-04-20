Arévalo: “No todo es un reto de TikTok, hay plataformas más complejas detrás de estas amenazas”

En medio de la creciente preocupación por amenazas en establecimientos educativos y la convocatoria de padres en la EPET N°1 de Cutral Co, el defensor de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Segunda Circunscripción Judicial, Lautaro Arévalo, brindó definiciones clave sobre el abordaje de la situación.

El funcionario explicó que, tras conocerse el mensaje que generó alarma, se actuó con rapidez coordinando medidas de seguridad junto a la Policía y equipos directivos. “Lo primero que se hizo fue articular con los jefes de comando y ponerlos en contacto con las escuelas para reforzar la seguridad. Eso se resolvió de manera ágil”, indicó.

Sin embargo, Arévalo puso el foco en un aspecto más profundo: el origen de estos hechos. “Esto parecería ser una cuestión organizada, que se está dando a lo largo de todo el país. No todo es un reto de Tik Tok, hay plataformas más complejas, más difíciles de seguir, que como adultos muchas veces se nos escapan”, advirtió.

En ese sentido, planteó que el abordaje debe ser doble: reforzar la seguridad, pero también trabajar dentro de las instituciones. “Tenemos que entender cómo se llega a que un alumno escriba un mensaje que genere tanto miedo. Ahí aparece la necesidad de trabajar la empatía y detectar situaciones de exclusión o bullying”, sostuvo.

Sobre el rol de la Defensoría, aclaró que no recibe denuncias penales, sino informes institucionales. En ese marco, confirmó que se solicitó reforzar medidas como la instalación de cámaras de seguridad, gestión que ya fue articulada con el municipio de Cutral Co.

Respecto a la investigación de los hechos, señaló que corresponde al ámbito judicial y a las áreas de delitos informáticos. “Eso se trabaja en paralelo y excede nuestra jurisdicción, aunque entendemos que hay investigaciones en curso, incluso a nivel federal”, explicó.

Arévalo también remarcó que, si bien no se han recibido nuevos informes en los últimos días, el contexto obliga a revisar prácticas dentro del sistema educativo. “Es un buen momento para reforzar cómo hacemos para que todos los alumnos se sientan incluidos. Recibimos muchas situaciones de padres que advierten casos de bullying, y no siempre encuentran respuestas adecuadas en las escuelas”, cuestionó.

En relación a la seguridad, destacó que existe un trabajo sostenido con las fuerzas policiales. “Hay una planificación anual y una actitud proactiva. Cuando se requiere refuerzo, se actúa rápidamente”, afirmó.

Finalmente, indicó que no fue convocado formalmente a la reunión de padres prevista para hoy en la EPET N°1, aunque aseguró que la Defensoría se mantiene “a total disposición”.

El escenario, que se replica en distintas localidades de Neuquén y otras provincias, mantiene en alerta a la comunidad educativa, mientras crecen los reclamos por mayores medidas de seguridad y respuestas concretas por parte de las autoridades.