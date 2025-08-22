Apertura de inscripciones al Plan Plaza Educa

El municipio de Plaza Huincul anunció la apertura de inscripciones para el Plan Plaza Educa, una nueva oportunidad destinada a personas mayores de 18 años que deseen finalizar sus estudios secundarios. La convocatoria corresponde al segundo semestre del año.

El programa ofrece la posibilidad de obtener el título de Bachiller con Orientación en Ciencias Sociales, con dos modalidades:

Para quienes necesiten cursar el nivel secundario completo.

Para quienes ya iniciaron sus estudios pero no lograron finalizarlos.

El plan contempla el cursado virtual de los módulos educativos, acompañado por aulas de apoyatura escolar presenciales que funcionan en el edificio del Centro de Capacitación y Formación Profesional de Plaza Huincul (Av. del Libertador 517). Allí, las docentes a cargo brindan asistencia y herramientas técnicas para acompañar el proceso de aprendizaje.

📌 Inscripciones

Las inscripciones se realizarán de manera presencial en la Subsecretaría Municipal de Capacitación, entre el 25 de agosto y el 5 de septiembre, en los siguientes días y horarios:

Profesora Dana

Lunes: 10:00 a 12:00 hs

Martes: 20:30 a 22:00 hs

Miércoles: 17:30 a 20:00 hs

Jueves: 10:30 a 12:00 hs

Profesora Francisca

Martes: 10:00 a 12:00 hs

Miércoles: 10:00 a 12:00 hs

Jueves: 16:30 a 18:30 hs

Viernes: 16:30 a 18:30 hs

📑 Documentación requerida