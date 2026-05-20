Anularon la absolución de Suyai Contreras y habrá un nuevo juicio por el crimen de Charpentier

El abogado querellante, doctor Cavalli, confirmó que el Tribunal de Impugnación anuló la absolución de Suyai Contreras en la causa por el homicidio de Charpentier y ordenó la realización de un nuevo juicio.

Según explicó el letrado, el Tribunal de Primera Instancia había absuelto a Contreras al considerar que existió una violación al principio de congruencia, entendiendo que había sido llevada a juicio como instigadora del crimen. Sin embargo, tanto la querella como la fiscalía sostuvieron que durante el debate se describió su participación en distintos aspectos del hecho, incluyendo la provisión de armas, logística y capacidad de decisión sobre los involucrados.

“El Tribunal de Impugnación entendió que el principio de congruencia fue mal aplicado y nos dio la razón tanto a la querella como a la fiscalía”, señaló Cavalli.

El abogado destacó además que el fallo del tribunal original había sido dividido, con un voto en minoría que ya consideraba culpable a Contreras. Ahora, la resolución del Tribunal de Impugnación fue unánime.

Cavalli indicó que deberá realizarse un nuevo juicio oral, en el que volverán a exponerse testimonios y pruebas documentales, entre ellas audios, conversaciones telefónicas y fotografías que, según sostuvo, “son contundentes”.

Actualmente, Suyai Contreras continúa detenida por otras causas conexas. No obstante, la defensa todavía puede apelar esta resolución ante instancias superiores.

En caso de ser condenada en el nuevo juicio, la pena que podría enfrentar sería de 10 años y 8 meses de prisión, la misma que recibió el autor material del homicidio.