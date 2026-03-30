Antorchas y conciencia ambiental en una noche especial en Plaza Huincul

El Parque de la Convivencia fue escenario de una jornada de concientización ambiental en el marco de La Hora del Planeta, una iniciativa global que busca visibilizar el impacto del cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

La actividad fue organizada por la Subsecretaría de Industria y Tecnología de la Municipalidad de Plaza Huincul, con el acompañamiento de distintas áreas municipales que aportaron propuestas culturales y recreativas.

El momento central se vivió alrededor de las 20:30, cuando se realizó el tradicional apagón de luces y equipos no esenciales, acompañado por un encendido simbólico de antorchas que iluminó el predio y reforzó el mensaje ambiental.

Durante la jornada también participaron artesanos y emprendedores de la feria “Plaza Emprende”, se desarrolló una clase de zumba, una propuesta abierta de tejido reciclado y se presentó la agrupación folclórica de adultos mayores “Atardecer Feliz”. El cierre incluyó un espectáculo de mapping que convocó a vecinos y vecinas en una noche distinta, marcada por el compromiso con el cuidado del ambiente.