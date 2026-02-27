Amplio operativo de tránsito en Plaza Huincul por reclamos de ruidos molestos

La Municipalidad de Plaza Huincul llevó adelante un importante operativo de control vehicular durante la madrugada, en respuesta a reiterados reclamos de vecinos por ruidos molestos en la zona céntrica.

Ramón Lecaro, a cargo del área de Tránsito, informó que el procedimiento se desarrolló entre las 00 y las 4 de la mañana sobre la avenida San Martín y en inmediaciones del Parque de la Convivencia. El operativo contó con la colaboración de la Policía de la Provincia del Neuquén.

La intervención se concentró especialmente en ese sector debido a las denuncias realizadas por vecinos del barrio Suyai, quienes manifestaron su malestar por ruidos provenientes de motocicletas y vehículos que circulan o permanecen estacionados en el lugar durante la noche.

Resultados del procedimiento

Como resultado del operativo:

Se secuestraron 3 motocicletas.

Se labraron 12 infracciones.

Se verificaron 87 vehículos y birrodados.

Según detalló Lecaro, los secuestros se debieron principalmente a ruidos molestos y falta de documentación obligatoria.

El funcionario también explicó que en el Parque de la Convivencia se detecta con frecuencia la presencia de vehículos estacionados en sectores donde está prohibido, lo que obliga a intervenir y hacer cumplir la normativa vigente.

“Fue un operativo exitoso que vamos a continuar en el transcurso de los días”, aseguró Lecaro, adelantando que los controles se mantendrán para dar respuesta a los reclamos vecinales y reforzar el orden en la vía pública.