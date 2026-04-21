Amenazas en escuelas: Seguridad refuerza prevención y trabajo coordinado

El director provincial de Diagnóstico y Prevención del Ministerio de Seguridad de Neuquén, Tomás Di Clemente, se refirió a las acciones implementadas ante la ola de amenazas en escuelas y aseguró que se trata de un fenómeno “viral” que se replicó en distintas localidades con modalidades similares.

El funcionario explicó que se trabaja de manera coordinada con Educación, Salud, la Policía y municipios, y que ya se elaboró un protocolo de actuación. Además, se difundió un flyer informativo para advertir que estas amenazas “no son un juego, sino un delito”, con el objetivo de generar conciencia en la comunidad.

Di Clemente destacó también el trabajo preventivo que se viene realizando a través del programa “Previda”, que ya alcanzó a más de 12 mil estudiantes con charlas sobre violencia, bullying y uso responsable de redes sociales.

Según indicó, el problema es multicausal y tiene como eje la violencia, atravesada por factores como el consumo problemático, los vínculos familiares y la influencia de las redes sociales.

Por otro lado, confirmó que hay investigaciones en curso para identificar a los responsables de las amenazas, con intervención de delitos informáticos. También señaló que se analiza la implementación de nuevas medidas en las escuelas, aunque dependerán del área de Educación.