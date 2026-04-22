Amenazas en escuelas: el Gobierno provincial descarta controles estrictos y apuesta al trabajo comunitario

La ministra de Educación de Neuquén, Soledad Martínez, se refirió a la situación generada por amenazas en establecimientos educativos y aseguró que, por el momento, no se implementarán medidas restrictivas como controles de mochilas o detectores de metales. “No queremos convertir a las escuelas en espacios más parecidos a un centro de detención”, afirmó.

Según precisó, actualmente se registraron situaciones en unas 20 a 25 escuelas de la provincia, sobre un total cercano a 200, y no existe una hipótesis de riesgo real que justifique acciones más severas. En ese marco, destacó la implementación de una guía de intervención que permite a cada institución actuar ante estos casos mientras se articula con organismos del Estado.

Martínez remarcó que las investigaciones están en manos de la Justicia y que, hasta el momento, no hay indicios de peligros concretos dentro de las escuelas. Además, vinculó estos episodios a un contexto social más amplio de conflictividad y al uso intensivo de redes sociales por parte de adolescentes.

La ministra insistió en que las escuelas “siguen siendo los espacios más seguros” para los jóvenes y llamó a las familias a reforzar el diálogo y el control sobre el uso de dispositivos y entornos digitales.

Por otra parte, destacó la reciente inauguración del nuevo edificio de la Escuela 22 y adelantó que se proyectan nuevas obras educativas en Cutral Co y Plaza Huincul, junto con ampliaciones y mejoras en distintos establecimientos de la región.