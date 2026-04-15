Amenaza en la EPET 1 de Cutral Co llegó a medios nacionales y crece el malestar de los padres

La amenaza de un tiroteo escrita en los baños de la EPET 1 de Cutral Co tomó repercusión nacional luego de que el canal TN difundiera el hecho en sus redes sociales.

El episodio generó fuerte preocupación en la comunidad educativa. Este martes se realizó una reunión de padres en la que la directora informó que se había radicado la denuncia policial y que durante el miércoles se llevarían adelante actividades de reflexión con los estudiantes para abordar la convivencia escolar.

Además, desde la institución se había comunicado que habría presencia policial durante toda la jornada para brindar tranquilidad a las familias. Sin embargo, según denunciaron padres a Radio Fuego, esto no se cumplió.

Los mensajes recibidos por el medio local reflejan el malestar e incertidumbre de los tutores, quienes cuestionaron la falta de medidas concretas tras la amenaza y el incumplimiento de lo anunciado por las autoridades escolares.