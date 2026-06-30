Alumno herido de bala en el CPEM 6 sería derivado a Neuquén capital

El estudiante que resultó herido este martes por la tarde en el CPEM 6 podría ser derivado a la ciudad de Neuquén para continuar con su atención médica. Según informó la familia, el joven recibió un impacto de bala en el brazo izquierdo, cuyo proyectil habría salido por la mano, por lo que se evaluaba su traslado a un centro de mayor complejidad.

El hecho ocurrió alrededor de las 14:30, en pleno dictado de clases. En un primer momento trascendió que la lesión habría sido provocada por un elemento de pirotecnia, aunque posteriormente se confirmó que se trató de una herida ocasionada por un arma de fuego.

Tras el incidente, el alumno fue asistido por personal de salud y trasladado para recibir atención médica, mientras efectivos de la Policía permanecían en el establecimiento realizando las pericias para determinar cómo ocurrió el hecho.

Como medida preventiva, el resto del alumnado fue retirado de la institución, mientras la investigación continúa para esclarecer las circunstancias del episodio.

Hasta el momento ni el equipo directivo, ni policia han brindado detalle oficial sobre lo ocurrido.