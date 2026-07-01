Alumno herido de bala en el CPEM 6 será operado en Neuquén: investigan cómo ingresó un arma al aula

El alumno de 13 años que resultó herido por el disparo de un arma de fuego dentro del CPEM Nº 6 de Cutral Co fue derivado al hospital Castro Rendón de la ciudad de Neuquén, donde será intervenido quirúrgicamente por las lesiones sufridas en un brazo y una mano.

Según relató su tía, el proyectil ingresó por el brazo izquierdo y afectó un tendón, por lo que el adolescente perdió movilidad y sensibilidad en la extremidad. El joven permanece estable mientras aguarda la cirugía.

De acuerdo con la investigación preliminar, otro estudiante habría ingresado al establecimiento con una pistola calibre 9 milímetros, que pertenecería a un familiar integrante de una fuerza de seguridad. El arma habría sido manipulada en el fondo del aula y, al apoyarla sobre un pupitre, se produjo un disparo accidental que impactó en su compañero. Desde la familia del alumno herido descartaron que existiera un conflicto previo entre ambos.

La tía del adolescente aseguró que recién en el hospital les informaron que las heridas eran compatibles con un disparo de arma de fuego. Además, confirmó que presentó una denuncia penal y pidió que el caso sea investigado a fondo. “Esto no fue un accidente escolar, había un arma de fuego dentro de un aula”, sostuvo.

El episodio también dejó consecuencias en otros estudiantes. Según trascendió, varios compañeros presentaron molestias auditivas tras la detonación y una alumna sufrió una crisis de nervios que requirió asistencia médica.

Mientras la Fiscalía avanza con la investigación para determinar responsabilidades, desde la comunidad educativa crece la preocupación por la seguridad en el establecimiento. Padres de alumnos anticiparon que reclamarán medidas concretas, recordando que meses atrás ya se había registrado otro episodio en el que un estudiante ingresó con un arma al mismo colegio.