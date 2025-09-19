19 septiembre, 2025 17:29
Almuerzo solidario y torneo de fútbol en barrio Norte de Plaza Huincul

Este mediodía se realizará una nueva edición del almuerzo solidario en el barrio Norte de Plaza Huincul, una iniciativa comunitaria que combina deporte, solidaridad y trabajo conjunto entre vecinos e instituciones.

El evento fue anunciado por José Carrizo, director de Culto del municipio, quien explicó que además del almuerzo se llevará a cabo un torneo de fútbol solidario, donde cada jugador participa donando un alimento no perecedero. Estos productos serán destinados a las próximas ediciones del almuerzo solidario.

Se trata de la tercera edición de esta propuesta, que cuenta con el acompañamiento de la Secretaría de Violencia de Género y Diversidad de Plaza Huincul. La jornada busca fortalecer los lazos comunitarios y promover la ayuda mutua en sectores que más lo necesitan.

La convocatoria es abierta a toda la comunidad y tendrá lugar a partir de las 12 del mediodía en la sede del barrio Norte.

