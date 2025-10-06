Allanamientos positivos en la comarca: cuatro detenidos y secuestro de armas y explosivos caseros

Durante el fin de semana, la Policía realizó varios allanamientos en la comarca que arrojaron resultados positivos en el marco de una investigación por un hecho de violencia con arma de fuego ocurrido en la madrugada del sábado.

En diálogo con la prensa, el comisario Antiñir, titular de la Comisaría 15, confirmó que una persona resultó herida por impactos de arma de fuego y permanece internada, aunque fuera de peligro.

A raíz de este hecho, se llevó a cabo un procedimiento policial en el barrio Aeroparque, donde se logró el secuestro de armas de fuego y vainas servidas que serán peritadas. Más tarde, en el transcurso del mismo sábado, otro allanamiento permitió incautar una mochila que contenía botellas con líquido inflamable, comúnmente conocidas como bombas molotov, listas para ser utilizadas. Por este hallazgo, dos mujeres fueron detenidas.

En total, hay cuatro personas detenidas, todas con antecedentes policiales, según confirmó el comisario. “La Policía se encuentra en materia de investigación”, agregó Antiñir, destacando que los operativos continúan en distintos puntos de la ciudad para esclarecer los hechos y prevenir nuevos episodios de violencia.