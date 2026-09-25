Allanamientos en Cutral Co: dos demorados y secuestro de armas

Un importante operativo policial se llevó adelante este viernes 25 de septiembre en distintos sectores de Cutral Co, en el marco de una investigación por un presunto robo calificado. Las diligencias comenzaron alrededor de las 8:10 y se realizaron de manera simultánea en tres domicilios de los barrios Aeroparque, Daniel Sáez y Peñi Trapun.

El procedimiento estuvo coordinado por el comisario inspector Roberto Fuentes, Coordinador Operativo de la Dirección Seguridad La Comarca, y contó con la participación de efectivos de Comisaría 14°, Comisaría 6° de Plaza Huincul, Brigada de Investigaciones, COP y GEOP.

Como resultado, fueron demorados dos hombres. Uno quedó vinculado a la investigación principal, mientras que el segundo quedó sujeto a una nueva causa por presunta tenencia ilegal de arma de fuego.

Durante los allanamientos se secuestró una motocicleta Brava que sería de interés para la causa, una patente con pedido de secuestro vigente desde 2023 y varias armas de fuego, cargadores, municiones y componentes de armamento.

Entre los elementos incautados se encuentran una pistola calibre .22, un pistolón y una carabina semiautomática calibre .22, además de cartuchería que será sometida a las correspondientes pericias.

Las actuaciones continúan bajo intervención de la Fiscalía local, mientras la Policía avanza con las diligencias investigativas para determinar las responsabilidades correspondientes.