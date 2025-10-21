Allanamiento en barrio Progreso de Cutral Co por abuso de armas

Un importante operativo policial se lleva a cabo esta mañana en la intersección de las calles Mitre y San José, en el barrio Progreso de Cutral Co.

Aunque desde la Policía aún no se brindaron detalles oficiales, trascendió que el procedimiento está vinculado a una causa por abuso de armas. Personal policial se encuentra trabajando en el lugar, donde se realiza un allanamiento en una vivienda particular.

Vecinos de la zona informaron que el movimiento comenzó en horas tempranas, con la presencia de móviles policiales y efectivos que mantienen acordonada el área.

Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden más información sobre los resultados del operativo.

Ampliaremos.