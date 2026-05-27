Alertan por posibles estafas vinculadas a adjudicaciones de viviendas en Plaza Huincul

La Dirección de Vivienda de la Municipalidad de Plaza Huincul emitió un comunicado para advertir a la comunidad sobre llamados telefónicos fraudulentos en los que se solicita información personal y dinero bajo el argumento de supuestas adjudicaciones de viviendas.

Desde el área aclararon que en ningún caso se realizan llamados para pedir datos personales, documentación, transferencias bancarias ni pagos relacionados con trámites habitacionales, por lo que estas comunicaciones serían intentos de estafa.

Ante esta situación, recomendaron a los vecinos desestimar inmediatamente este tipo de contactos y realizar la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes en caso de recibir llamados sospechosos.

Además, recordaron que la atención de la Dirección de Vivienda se lleva adelante únicamente de manera presencial los días jueves y viernes, en el horario de 8 a 14 horas.