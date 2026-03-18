Alertan por intento de estafa usando el nombre de la fundación APANC en Cutral Co

Desde la Fundación APANC advirtieron a la comunidad sobre un intento de estafa que circula en Cutral Co, donde se promociona un falso evento solidario utilizando el nombre de la institución.

El secretario de la fundación, Emanuel Basaur, explicó que comenzaron a recibir consultas de comerciantes y vecinos que habían sido contactados a través de redes sociales y mensajes con números telefónicos de otra provincia, solicitando transferencias de dinero a cambio de publicidad en un supuesto evento previsto para abril.

Desde APANC aclararon que no están organizando ninguna actividad de este tipo, y remarcaron que se trata de una maniobra fraudulenta bien elaborada, con uso de logos y piezas gráficas que buscan generar confianza.

Además, indicaron que la única campaña vigente es la de socios adherentes, que se realiza de manera presencial por personas debidamente acreditadas con credencial oficial, y no mediante llamadas, mensajes o transferencias.

Ante esta situación, solicitaron a la comunidad no brindar datos personales ni realizar pagos, y verificar siempre la información a través de los canales oficiales de la fundación.