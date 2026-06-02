Alerta por supuestos embargos vinculados a deudas provinciales: vecinos denuncian falta de información

Vecinos de Cutral Co y Plaza Huincul manifestaron su preocupación ante la aparición de notificaciones de embargo relacionadas con presuntas deudas reclamadas por la Fiscalía de Estado de Neuquén.

El tema fue expuesto en Radio Fuego, donde se dio a conocer el caso de una vecina que, tras recibir una intimación de cobro, acudió a las oficinas de Rentas para verificar su situación. Según relató, allí le extendieron un certificado de libre deuda y le informaron que no registraba obligaciones pendientes con ese organismo.

Sin embargo, la mujer aseguró haber sido notificada por una deuda que posteriormente derivó en un proceso de cobro con intereses y honorarios, situación que generó confusión respecto del origen del reclamo.

Durante la emisión de Matutino se indicó que otras personas habrían reportado situaciones similares, por lo que se recomendó a los contribuyentes verificar su situación fiscal y consultar directamente ante los organismos correspondientes en caso de recibir una notificación de embargo o intimación de pago.

También se mencionó que algunas de las deudas reclamadas corresponderían a saldos acumulados de períodos anteriores, aunque los vecinos cuestionan el monto final exigido debido a la incorporación de intereses y gastos judiciales.

Desde la radio señalaron que continuarán investigando el tema y buscarán obtener explicaciones oficiales sobre el procedimiento utilizado para la recuperación de estas acreencias provinciales.

Para consultas, se difundieron los canales de contacto de la Fiscalía de Estado de Neuquén:

Teléfono: 449-5069

WhatsApp: 2996-732983

Asimismo, recordaron que la sede del organismo funciona en Alberdi 27, Galería Jardín, Primer Piso, Oficina 23, en la ciudad de Neuquén.

Mientras tanto, vecinos afectados solicitan mayor claridad sobre el origen de las deudas reclamadas y los mecanismos utilizados para su cobro, especialmente en aquellos casos donde aseguran no haber recibido información previa sobre las obligaciones que se les atribuyen.