Alerta por fuga de gas en Cutral Co: detectan conexión clandestina en zona de chacras

Un fuerte olor a gas encendió la alarma este jueves al mediodía en el sector oeste de Cutral Co, donde vecinos dieron aviso a las autoridades por una posible fuga en la zona de chacras.

Al lugar acudió personal de Protección Civil junto a Bomberos, quienes constataron la presencia de una conexión de gas clandestina. Según se informó, se trataba de una manguera con una pérdida activa, lo que representaba un riesgo para los residentes del sector.

Ante la situación, se solicitó de manera urgente la intervención de la empresa Camuzzi, que trabajó en el lugar para reparar la fuga.

El hecho ocurrió sobre calle Elordi, en el extremo final, y de acuerdo a las imágenes relevadas, la rotura se encontraba en plena vía pública, en medio de la calle.

Además, se notificó al propietario de la vivienda desde donde provenía la conexión irregular. Las autoridades recordaron la peligrosidad de este tipo de instalaciones clandestinas y reiteraron la importancia de realizar denuncias ante cualquier olor a gas.