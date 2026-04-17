Alerta meteorológica en Neuquén: refuerzan medidas por fuertes vientos y lluvias

La Dirección Provincial de Defensa Civil activó operativos de monitoreo y prevención ante un pronóstico de fuertes vientos, lluvias y nevadas que afectarán a gran parte de Neuquén en los próximos días.

El titular del área, Carlos Cruz, advirtió que las ráfagas podrían alcanzar entre 90 y 100 km/h en el centro de la provincia, mientras que en otras regiones oscilarían entre 70 y 80 km/h. Además, ya se registran precipitaciones en zonas como Zapala y rutas clave como la 13 y la 46.

Desde el organismo pidieron extremar precauciones al circular, revisar los vehículos antes de viajar y portar abrigo y cadenas en zonas cordilleranas. También recordaron respetar las indicaciones de las autoridades.

Finalmente, señalaron que se espera un otoño con características invernales, con bajas temperaturas y mayores precipitaciones, por lo que insistieron en mantenerse informados y priorizar la prevención.